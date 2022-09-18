До Японії наближається тайфун Нанмадол. Два мільйони людей мають евакуюватися

До Японії прямує потужний тайфун Нанмадол. Близько двох мільйонів людей на південному заході країни отримали наказ про евакуацію.

Про це пише CNN.

Очікують, що тайфун вдарить по південній частині острова Кюсю, зокрема в префектурі Кагосіма. Мешканці приморських міст Міядзакі, Кагосіма та Амакуса мають евакуюватися.

Japan Airlines і All Nippon Airways вже скасували щонайменше 335 рейсів в усіх аеропортах Японії.

«Око тайфуну Нанмадол чітко видно на супутникових знімках. Тайфун стрімко розвивався з вечора пʼятниці», — повідомляє японський мовник NHK.