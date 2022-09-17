У Сирії заявили, що Ізраїль атакував аеропорт Дамаска — є загиблі

Міністерство оборони Сирії повідомило, що Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска та інших сирійських позиціях на південь від столиці. Загинули пʼятеро солдатів.

Про це пише Reuters.

Міноборони Сирії також заявило, що ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

Місцеві дипломатичні та розвідувальні джерела повідомили Reuters, що Ізраїль посилив удари по сирійських аеропортах, щоб завадити використанню Тегераном повітряних ліній постачання для доставки зброї союзникам у Сирії та Лівані, зокрема «Хезболлі».