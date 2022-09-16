Bloomberg: З грудня росія зможе продати приблизно половину своєї сирої нафти. Причина — відсутність нових ринків збуту

Росія зможе знайти нові ринки збуту приблизно для половини обсягу своєї сирої нафти, після того як у грудні від неї остаточно відмовиться Європейський Союз.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

За даними Kpler, Індонезія, Пакистан, Бразилія, Південна Африка, Шрі-Ланка та деякі країни Близького Сходу можуть разом купувати в росії до одного мільйона барелів сирої нафти майбутньої зими. Країни Близького Сходу, які цієї зими зможуть купувати до 500 000 барелів російської сирої нафти на день, можуть перенаправити паливо на експорт.

Російська нафтова промисловість, на яку припадає приблизно 10% світового видобутку, є ключовим джерелом доходу для кремля. Зараз країни ЄС все ще купують нафту в рф, але в грудні більша частина імпорту сирої нафти Urals опиниться під забороною, а в лютому заборона пошириться на російські нафтопродукти.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства це може скоротити видобуток нафти в росії майже на два мільйони барелів на день порівняно з рівнем до 24 лютого, якщо рф не зможе розподілити потоки свої нафти.

У Bloomberg зазначають, що російські компанії уже зараз перенаправляють свої вантажі в Азію, переважно в Індію та Китай, оскільки деякі європейські покупці добровільно відмовляються від їхньої нафти.