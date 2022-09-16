На вихідні в Україні прогнозують сильні зливи, а в Карпатах — сніг

Найближчими днями в Україні може знову похолоднішати, у Карпатах очікуються значні опади, а на високогірʼї — сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 18 вересня, у більшості областей прогнозують дощі з грозами. Пориви вітру вдень до 15—20 м/с.

У західних, північних і центральних областях пройдуть значні дощі, кількість опадів становитиме 20—30 мм. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Водночас у Карпатах очікуються сильні дощі з мокрим снігом, кількість опадів сягатиме 40—50 мм. На високогірʼї може випасти 3—5 см снігу. У горах оголосили другий рівень небезпеки (помаранчевий).