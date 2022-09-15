Що у світі писали про війну в Україні 14 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

«Українська армія перемагає, однак її економіка наразі програє» ― так називається велика й ґрунтовна колонка історика та оглядача Bloomberg Ніла Фергюсона. На минулих вихідних він відвідав Київ для участі в конференції Yalta European Strategy, де чув українських та іноземних науковців, економістів та політиків, зокрема, Володимира Зеленського. Впевненість українського президента в перемозі України надихнула Фергюсона, і він вважає її цілком імовірною. Так, росія переважає нас за багатьма показниками: її територія у 28 разів більша, ВВП вищий удевʼятеро, населення утричі більше, ніж в Україні. Однак менші країни нерідко вигравали у війні з більшими (наприклад, 13 американських штатів у війні з Великою Британією, Північний Вʼєтнам у війні зі США, Афганістан у війні з Радянським Союзом), та й війни за незалежність частіше закінчуються перемогою, ніж поразкою ― тому імперії схильні розпадатись, пише Фергюсон. Тим більше, якщо врахувати, що російська армія наразі істотно пошарпана після пів року війни, а поповнення надходить здебільшого з бідних далеких республік, і на високий бойовий дух солдатів годі очікувати. Коли такі армії бачать добре мотивованого та озброєного опонента, вони зазвичай або тікають, або здаються в полон. Перемоги ЗСУ на Харківщині, новини про які саме надходили під час форуму, лише підтверджували цей факт. Однак противагою оптимізму Зеленського стали слова українського премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, який зазначив, що ризик інфляції чи навіть гіперінфляції в українській економіці цього чи наступного року є високим.

НАТО боїться ескалації конфлікту з росією, тож постачання зброї Україні, швидше за все, не зросте. Це означає, що війна триватиме не лічені місяці, а рік або більше, пише Фергюсон. Україна має втриматись протягом цього часу. І так, російська економіка потерпає від санкцій, хай як російське керівництво намагалося б це приховати у статистиці. Однак бюджет у росії досі профіцитний, а рубль, нехай навіть штучно, стабілізовано. А от українська економіка за результатами року має показати приблизно 50-відсоткове падіння. Тоді як гроші дуже потрібні ― зокрема, на підготовку зруйнованого житла до зими.

Якщо Київ не отримає достатньо фінансової підтримки з-за кордону, йому просто доведеться увімкнути друкарський станок і спровокувати високу інфляцію. Ключовим джерелом фінансової підтримки, вважає Фергюсон, має стати ЄС ― принаймні, це справедливо, оскільки США по суті покривають задачу постачання зброї. Брюссель обіцяє чимало, однак на ділі не виділив і третини з обіцяних грошей. Та й цих девʼяти з лишком мільярдів доларів замало для того, щоб покрити поточні потреби України.

Якщо Україна витримає зиму, зокрема традиційно найхолодніші січень та лютий, то до річниці вторгнення Київ може «подарувати» виснаженій росії та її армії чергову ефективну контратаку. Якщо ж фінансової допомоги не буде достатньо, «Зеленський, вочевидь, втратить частину свого високого рейтингу, а проблем всередині країни побільшає».

Фергюсон повторює слова українського президента, що наступні три місяці мають ключове значення для розвитку подій. Саме восени Україна має закрити найбільші проблеми в бюджеті й підготуватись до зими. І до подальшої боротьби.

Українці не унікальні в історії, й вони мають подумати про це, нагадує Фергюсон. У більшості народів визвольні війни тривали довше за рік. Наприклад, у США війна тривала шість довгих років.