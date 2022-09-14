Поліція встановила особи 5 тисяч російських солдатів, які перебували на Київщині

Поліція Київської області встановила понад 5 тисяч російських військових, які перебували на Київщині після початку повномасштабної війни з Україною.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Хочу вам сказати, що тільки поліція Київської області вже встановила понад 5 тисяч солдатів армії росії, які були тут і причетні до того, що відбувалося на нашій території, тобто до порушення наших суверенних кордонів і злочинів щодо українців», — сказав Нєбитов.

Правоохоронці встановили особисті дані цих військових і навіть дані членів сімей деяких з них та місця їх проживання на території росії.

Окремо чиновник підтвердив інформацію, що деяких з цих російських військових росії перекинули на інші ділянки фронту, де вони й загинули. «Ми під час зустрічі людей, які прибувають з евакуації, намагалися максимально швидко встановити всі ті телефони, які забрали окупанти. І надалі ми їх фіксували після 31 березня — у квітні вже на сході нашої країни», — заявив очільник поліції Київщини.

Також Нєбитов зазначив, що більшість із цих кримінальних проваджень уже розслідують слідчі СБУ, але деякими справами займається Нацполіція. «Зараз це вже на стадії проведення слідчих дій, а саме — відтворення обстановки та обставин подій зі свідками, це проведення впізнань. Зараз чекаємо на результати експертиз», — сказав Нєбитов.