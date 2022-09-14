Reuters: Радники путіна на початку вторгнення рекомендували йому підписати мирну угоду з Україною, але він відмовився

Радники російського президента володимира путіна після початку вторгнення в Україну рекомендували йому підписати мирну угоду з Україною. Але путін відмовився, зробивши ставку на подальше ведення бойових дій.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Одним із таких радників був заступник голови адміністрації президента дмитро козак, який до 24 лютого займався врегулюванням конфлікту на Донбасі. Він казав путіну, що підписана мирна угода позбавила б росію від необхідності продовжувати повномасштабну війну. Тоді Україна погоджувалася стати нейтральною країною та відмовитися від вступу в НАТО.

Натомість путін дав зрозуміти, що хоче більших поступок від України, а його метою стала анексія українських територій. Через це мирну угоду не підписали.

У кремлі офіційно назвали цю інформацію брехнею, а сам козак відмовився коментувати таку пропозицію.

Ця розмова відбулася через кілька днів після початку вторгнення. Козак вирішив, що отримав від України згоду на основні вимоги, які висувала росія, і рекомендував путіну погодитися на мирну угоду. Але той відмовився.