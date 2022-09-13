Помер кінорежисер Жан-Люк Годар

На 92-му році життя помер французький кінорежисер Жан-Люк Годар.

Про це повідомляє Liberacion.

Годар — кінорежисер, актор, сценарист ы продюсер, один з найвидатніших представників Французької нової хвилі в кінематографі. За свою карʼєру зняв понад 120 стрічок, найвідоміші з яких — «На останньому подиху», «Зневага», «Банда аутсайдерів», «Альфавіль», «Божевільний Пʼєро». Був удостоєний великої кількості нагород, зокрема «Оскару», а також премій Берлінського, Канського та Венеційського фестивалів.

У грудні 2018 року в інтернеті зʼявилася інформація про смерть Годара. Інформація про його смерть зʼявилася в Twitter-акаунті, який видавали за офіційний акаунт міністра культури Швейцарії.