Вантажні кораблі змінили маршрути у берегів Шрі-Ланки через синіх китів

Один з найбільших операторів вантажних перевезень змінив маршрути своїх кораблів, які проходять біля узбережжя Шрі-Ланки, щоб уникнути зіткнень із синіми китами.
Про це пише Business Insider.
«Середземноморська судноплавна компанія MSC зробила серйозний крок, щоб допомогти захистити синіх китів та інших китоподібних, які живуть і харчуються у водах біля узбережжя Шрі-Ланки, змінивши навігаційні вказівки відповідно до порад вчених та інших ключових учасників морського сектора», — йдеться у заяві компанії.
Такий крок зробили у відповідь на дослідження, проведене Міжнародним фондом захисту тварин (IFAW) разом з іншими науковцями. Відтепер кораблі, які проходять через прибережні води Шрі-Ланки, будуть проходити приблизно 15 морських миль [27,78 км] на південь від попереднього маршруту.
Блакитних китів можна зустріти біля південного краю Шрі-Ланки в Індійському океані протягом всього року. А звичайні міжнародні судноплавні шляхи проходять прямо через територію, де скупчується більшість китів. Це збільшує рівень зіткнень.
У MSC сподіваються, що інші компанії також наслідуватимуть їхній приклад. Адже дослідження популяції синіх китів у цьому районі показали, що зміна судноплавного шляху знизить ризик зіткнення корабля з китами на 95%.
- Сині кити є найбільшими живими тваринами на землі. Вони можуть досягати 24 — 30 метрів у довжину і жити від 70 до 80 років. Міжнародний союз охорони природи зарахував синіх китів до категорії тварин, які знаходяться під загрозою зникнення.