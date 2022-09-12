У Києві метеорологічне літо завершилось раніше кліматичної норми. Воно тривало 100 днів

Цього року у Києві метеорологічне літо завершилось раніше кліматичної норми. Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 12 вересня.

Так, 2 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму. Середньодобова температура повітря цього дня опустилася нижче +15 градусів — до +14,9 °С. Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році — 25 серпня, а найпізніше — у 2020 році, 15 жовтня.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1 вересня і загалом тривало 100 днів. Найдовшим літо було в 2012 році — 166 днів, а найкоротшим у 1990 році — 88 днів.