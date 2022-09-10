Президент Зеленський відповів на запитання про умови для перемовин з путіним

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, які умови мають настати, щоб він погодився на перемовини з президентом рф володимиром путіним.

Про це він заявив під час 17-ої щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) – «Україна: На захисті нашої спільної свободи».

«Навіть із терористами можна спілкуватись, адже вони знають, чого хочуть. Тут немає впевненості в тому, що вони будуть виконувати те, що сказали. Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Не рукостисканні [вони] товариші за те, що вони зробили. І навіть не за те, а в якому форматі: не за правилами війни, а зайшов до мирної людини, ґвалтував, катував і вбив. Це не терорист, бо той би це робив задля чогось. Хто це, що це, це навіть не терористи. Тобто терористи, які не знають, чого вони хочуть і готові говорити ультимативно», — заявив Зеленський.

Далі, за його словами, росіянам треба прийти спочатку до іншого статусу — «стати просто ворогом», аби можна було відкрити з ними дипломатичний коридор, відійти від українського кордону, показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю, а «тоді можна буде говорити з ними про якісь коридори, які відкривають шлях до тих чи інших кроків».

«Поки вони не готові змінити свій статус, не готові визнати, що вони — окупанти, не готові сказати: “Велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад”. Якщо вони не готові, отже, політичної волі немає, вони не готові визнати окупацію нашої держави. До цього моменту не буде змістовного діалогу», — додав президент.