Університет штату Аризона: У світі за останні 30 років незаконно вбили понад 1,1 мільйона морських черепах

У світі за останні 30 років незаконно вбили понад 1,1 мільйона морських черепах. Попри закони, що їх захищають, учені з Університету штату Аризона підрахували, що у світі щороку вбивають майже 44 тисячі черепах у 65 країнах.

Звіт опублікували в науковому журналі Global Change Biology, пише The Guardian.

Джессі Сенко, доцент-дослідник Аризонського державного університету та один із провідних авторів дослідження, розповів, що на морських черепах полюють як на їжу, для використання у традиційній медицині та для продажу як артефакт, декор або прикраси. За даними ООН, полювання на черепах та торгівля ними є частиною глобального нелегального ринку дикої природи, що оцінюється у $23 мільярди на рік.

Щоб встановити масштаби незаконного полювання на черепах, дослідники вивчили понад 209 різних наукових публікацій, архівні повідомлення ЗМІ, анкети та звіти природоохоронних організацій. Вони вивчили всіх незаконно вбитих черепах або їхні частини — голови, хвости, панцирі, зокрема ті, які потім продали або намагалися переправитися через кордони. Так, дослідження виявило приблизно 43 тисячі черепах, проданих у період з 1990 по 2010 рік, але реальне число, ймовірно, значно більше.