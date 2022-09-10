Що у світі писали про війну в Україні 9 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

The Economist пише про індустрію сурогатного материнства в Україні, яка теж постраждала від повномасштабного вторгнення рф. Україна ― одна з небагатьох країн, де сурогатне материнство є легальним, тому багато родин із Європи, Китаю та Америки звертаються до українок за цими послугами. До війни щороку тут народжували приблизно 2,5 тисячі сурогатних дітей. Після 24 лютого галузь зіткнулася з численними труднощами, деяким жінкам навіть довелося самотужки шукати контакти батьків дітей, яких вони виношували. Один із основних викликів тут ― необхідність народжувати саме в Україні, адже, наприклад, у Польщі сурогатне материнство є незаконним, тому батьки не зможуть отримати там прав на дитину. Для багатьох українок сурогатне материнство ― спосіб змінити своє життя, адже під час вагітності жінка отримує $450 на місяць, а після пологів ще $18 тисяч.

Оглядач The New York Times Пол Кругман написав матеріал про перехід ЄС до військової економіки. Хоч Захід і не воює з росією на полі бою, економічний вимір війни матиме величезні наслідки для країн, які підтримали Україну. Одним з основних викликів, пише Кругман, є залежність Європи від російського газу. Дозволити ринку врегулювати проблему дефіциту енергії означатиме надприбуток для виробників енергії, чиї витрати не зростуть, і фінансовий крах для багатьох сімей та бізнесів. Тому ЄС вживатиме заходів, щоб захистити населення від значного зростання цін і запобігти надприбуткам для деяких бізнесів. Насамперед ― скорочуючи споживання електроенергії та обмежуючи дохід виробників «дешевої» енергії. Кругман вважає, що диявол криється в деталях, тому висновки про ефективність цих засобів можна буде зробити пізніше.