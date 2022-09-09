У Києві тестують нову систему оплати в наземному громадському транспорті

У Києві тестують нову систему оплати проїзду в наземному громадському транспорті — банківською карткою.

Про це повідомив заступник мера столиці Петро Оленич.

За його словами, зараз систему тестують у закритому режимі. Які нововведення очікують на пасажирів:

Для оплати проїзду можна буде прикласти банківську карту або телефон із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Щоб підтвердити оплату за проїзд, треба буде сказати контролеру останні чотири цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Через валідатор можна буде користуватись також карткою киянина. Апарат автоматично перевірятиме, чи є на картці пільга. Оплата через «Київ Цифровий» теж працюватиме.