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У Києві тестують нову систему оплати в наземному громадському транспорті

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Києві тестують нову систему оплати проїзду в наземному громадському транспорті — банківською карткою.

Про це повідомив заступник мера столиці Петро Оленич.

За його словами, зараз систему тестують у закритому режимі. Які нововведення очікують на пасажирів:

  • Для оплати проїзду можна буде прикласти банківську карту або телефон із функцією безконтактної оплати до валідатора.
  • Щоб підтвердити оплату за проїзд, треба буде сказати контролеру останні чотири цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Через валідатор можна буде користуватись також карткою киянина. Апарат автоматично перевірятиме, чи є на картці пільга. Оплата через «Київ Цифровий» теж працюватиме.