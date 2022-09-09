Суд передав Головному управлінню розвідки $5 млн, арештованих у справі ексміністра агрополітики

Вищий антикорупційний суд передав Головному управлінню розвідки $5 мільйонів, заарештованих у справі ексміністра аграрної політики.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Колегія суддів ВАКС розглянула і задовольнила клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів, та зобовʼязала НАБУ скерувати ці кошти на посилення обороноздатності держави», — йдеться у повідомленні.

Колишній міністр підозрюється у заволодінні коштами Аграрного фонду України, які виділили на закупівлю цукру-піску. Загалом, за перше півріччя поточного року майже 460 млн грн (застави та арештовані активи у справах НАБУ і САП) було перераховано на потреби Збройних сил України.