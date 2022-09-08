У матчі Ліги Європи київське «Динамо» поступилось турецькому «Фенербахче»

Київське «Динамо» програло в першому турі групового етапу Ліги Європи проти турецького «Фенербахче». Зустріч на стадіоні «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» завершилась із рахунком 2:1.

Рахунок відкрили на 35-й хвилині. Дієго Россі зробив навіс із кутового, а Густаво Енріке замкнув подачу ударом головою.

Вже на 64-й хвилині «Динамо» зрівняло рахунок — ударом в один дотик з-за меж штрафного майданчика Циганков поцілив у нижній правий кут воріт.

Утім «Динамо» не змогло втримати нічию, на 92-й хвилині після навісу, на дальній штанзі захисники не впильнували Батшуаї.