Війська білорусі почали навчання біля України та Польщі. Вони відпрацюють «звільнення територій»

Війська білорусі почали навчання поблизу кордону з Україною і Польщею, а також у Мінській та Вітебській областях.
Міністерство оборони заявило, що військові навчання триватимуть до 14 вересня.
Метою командно-штабних навчань назвали відпрацювання злагодженості підрозділів військ та їх управління. Війська відпрацьовуватимуть ведення дій зі «звільнення захоплених території», взяття під контроль кордонів, авіаційну підтримку військ, а також боротьбу з незаконними формуваннями та диверсійними групами.
Відомство акцентувало на тому, що на активну фазу навчань запросили зарубіжних спостерігачів із військово-дипломатичного корпусу, акредитованих при міністерстві. З яких країн ці спостерігачі — у відомстві не вказали.
- Ще 1 вересня заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов казав, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій під час навчань в білорусі з 8 по 14 вересня. За його словами, вірогідність наступу сил білорусі залишається низькою.
- Моніторингова група «Беларускі Гаюн» вважає, що сили білорусі, найімовірніше, відпрацьовуватимуть «деокупацію» територій білорусі в разі можливого нападу України. «Режим лукашенка дуже боїться помсти за співучасть у військовій агресії проти України», — заявили у групі.