СБУ викрила контрабандистів із санкційного списку РНБО. Чотирьох із них Зеленський позбавив громадянства

Служба безпеки України провела спецоперацію та припинила співпрацю українських митників та підсанкційних контрабандистів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Більшість фігурантів прагнули обійти обмеження, які ввела проти них РНБО, вчиняли злочини через афільовані структури та намагались зберегти вплив на українських посадовців.

У фігурантів провели 23 обшуки — виявили зброю, бойові припаси та вибухові речовини. Наразі 24 митників, зокрема, керівників, які співпрацювали із контрабандистами, вже відсторонили від посад.

У Службі безпеки зазначають, що контрабандисти потрапили до санкційного списку згідно з указом президента від 21 квітня 2021 року. У цьому документі йдеться про Араіка Амірханяна, Сєяра Куршутова, Олександра Черепинського, Едуарда Кукобу, Олега Дороніна, Тиграна Мелконяна, Володимира Полуситока, Дениса Амінєва, Сергія Сердюка, Михайла Грібанова, Андрія Попова, Олега Богданова та Юрія Дворака.

СБУ встановила, що троє з цього списку мають російське громадянство, а один — румунське. Про кого саме йдеться, в СБУ не уточнили. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтримав пропозицію Служби безпеки про позбавлення цих чотирьох людей громадянства.

«Що стосується тих підсанкційних осіб, у кого ще й виявлене іноземне громадянство, зокрема, російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України і згідно з нормами чинного законодавства, ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб», — зазначив Володимир Зеленський.

Він також додав, що відсторонені від посад митники, які допомагали контрабандистам, отримають законну відповідь на свої незаконні дії.