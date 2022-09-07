Netflix і грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі досягли угоди через неточності у серіалі «Хід королеви»

Стримінговий сервіс Netflix врегулював позов, який проти нього подала грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі через серіал «Хід королеви». Про це повідомляє Variety. Угода, якої досягли майже через рік після позову, є конфіденційною, але деякі її деталі опублікують пізніше. Спочатку Гапріндашвілі вимагала від Netflix $5 мільйонів компенсації і спростування.

У вересні 2021 року шахістка звернулася до суду Лос-Анджелесу — вона образилась, що в серіалі її назвали «російською шахісткою», а також стверджували, що вона «ніколи не грала з чоловіками». Насправді ж Гапріндашвілі — уродженка Грузії, і до 1968 року, в якому за сюжетом відбувається дія серіалу, вона зіграла з понад 50 шахістами-чоловіками. У своєму позові Нона Гапріндашвілі заявляла про сексизм та історичну неточність. Netflix вимагав відхилення позову, наголошуючи, що серіал — вигадка, а перша поправка Конституції США надає творцям серіалів широку свободу у виготовленні контенту, але в січні федеральний суддя відхилив цей аргумент, заявивши, що вигадані твори не застраховані від судових позовів, якщо вони обмовляють реальних людей.