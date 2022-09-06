Що у світі писали про війну в Україні 6 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

The Atlantic опублікував спеціальний випуск про передову боротьби за демократію ― війну в Україні. До випуску увійшли репортажі Енн Еплбаум, Джорджа Пекера та Франкліна Фоера, яких видання називає трьома найвпливовішими голосами в темі небезпек війни та авторитарних загроз демократії. Статті будуть доступні в онлайн-версії журналу відсьогодні до четверга, 8 вересня, та увійдуть до жовтневого числа друкованого видання.

Сьогодні розповімо про репортаж Джорджа Пекера під заголовком «Українці захищають цінності, які декларують американці». Пекер поїхав в Україну як журналіст, а також щоб перевезти медичні припаси українським бойовим медикам. Він пише, що в журналістиці часто складно знайти чорне та біле, однак спроба росії знищити Україну ― саме такий випадком. Через це Пекер вважає абсурдними спроби говорити про війну в Україні з нейтральної позиції та пише, що можна бажати перемоги України й водночас чесно розповідати її історію. Автора вразило, що більшість людей, із якими він говорив із першого дня повномасштабної війни, шукали способу допомогти досягти перемоги. Ця горизонтальна самоорганізація громади властива українцям, на відміну від вертикально організованої, керованої з авторитарного центру росії. Вторгнення рф, вважає Пекер, піднесло ідею громади на вищий рівень ― аж до національної спільноти, обʼєднаної вірою в перемогу і ненавистю до росії. Відвідавши передмістя Києва ― Бучу, Ірпінь та Бровари, Пекер зрозумів, що росіяни прагнуть не лише руйнувати українські міста, а й демотивувати людей, аби ті вважали, ніби безсилі проти руйнівної, майже надприродної сили. «Срати на підлозі нового будинку після того, як убив його господаря» ― так автор характеризує війну росії проти України. Однак українці настільки прагнуть розвитку, що швидко розгрібають завали й будують нове ― як фізично, так і метафорично. Пекер поговорив і з кількома американськими волонтерами, які приїхали до України, бо українці воюють за прості зрозуміли ідеали ― свободу та гідність, про які, здається, американці почали забувати в себе вдома.

Володимир Зеленський пише про план залучення інвестицій в Україну Advantage Ukraine в колонці на The Wall Street Journal. Президент запросив іноземних інвесторів вкласти кошти в майбутнє України, для чого платформа Advantage Ukraine зібрала варіанти потенційних інвестицій на $400 мільярдів. З інвесторами працюватиме група банкірів та дослідників, призначених Міністерством економіки України. Зеленський також пише, що Україна шукає інвестиційних гарантій від країн «Великої сімки» та ЄС, а також готує зміни до податкового законодавства. Він сподівається, що Україна може стати потужним ІТ-хабом, здатним реалізовувати інноваційні бізнес-ідеї.

Про вади економіки рф пише російський економіст Костянтин Сонін у колонці на The Economist. Автор вважає, що основним викликом для путіна стане не політична криза ― адже свідчень внутрішнього спротиву його політиці немає. А от фінансова система відчуватиме все серйозніші наслідки санкцій та дороговизни збереження режиму путіна. Наприклад денис мансуров ― «цар» оборонної промисловості рф ― є найбагатшим членом російського уряду, хоч уся його кар’єра проходила на державних підприємствах. Таке марнотратство було неефективним навіть коли росія мала купу грошей, тож що вже й казати про нинішню ситуацію. Таким чином, система, яку створив путін, не може адаптуватися до переходу на воєнну економіку, а олігархи й далі вимагатимуть все більше грошей, пише Сонін.