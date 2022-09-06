Нідерландське місто першим у світі заборонить рекламу м’яса в громадських місцях

Місто Гарлем у Нідерландах стане першим у світі, яке заборонить рекламу м’яса в громадських місцях, щоб зменшити споживання та викиди парникових газів.

Про це пише The Guardian.

Рекламу мʼяса заборонять у автобусах Гарлема, на екранах та сітілайтах у громадських місцях. Така норма набере чинності у 2024 році. Рішення вже спричинило обурення у виробників та продаців м’яса. Вони вважають, що муніципалітет «заходить надто далеко, кажучи людям, що для них найкраще».

Під забороною також опиниться реклама споживання викопних видів палива — наприклад, автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та авіарейсів на свята.

«Ми не про те, щоб вказувати людям, що пекти і смажити на власній кухні. Якщо люди хочуть продовжувати їсти мʼясо — чудово. Але ми не можемо говорити про кліматичну кризу та спонукати людей купувати продукти, виробництво яких частково є її причиною. Звичайно, багато хто вважає це рішення обурливим та лобістським, але є багато людей, які вважають його правильним», — розповіла ініціаторка закону Зіггі Клазес із партії GroenLinks.