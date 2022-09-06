Рада ухвалила в цілому законопроєкт про систему громадського здоровʼя. Що він передбачає?

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Цей документ встановлює засади функціонування системи громадського здоров’я, спрощує процедуру надання згоди на щеплення та розширює перелік інфекційних захворювань, від яких будуть вакцинувати українців. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати.

Зокрема, він визначає і розмежовує повноваження уряду, МОЗ, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади в системі громадського здоров’я, ініціює створення Координаційної ради з питань громадського здоров’я — постійного консультативно-дорадчого органу МОЗ. Також згідно з ним в Україні створять сучасну епідеміологічну службу на основі Центру громадського здоров’я.

Крім того, документ містить положення щодо моніторингу, готовності і реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я. Зокрема, щодо виконання Міжнародних медико-санітарних правил.

Ще одна важлива норма в цьому законопроєкті — заборона використовувати азбест. Його хочуть замінити на більш сучасні будматеріали. Передбачено, що держава визначить заходи безпеки та захисту людей від шкідливого впливу азбесту.

За словами одного з ініціаторів законопроєкту, голови Комітету з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького, з моменту його ухвалення в першому читанні в лютому 2021 року навколо документа зʼявилося багато міфів. Головний — Рада вводить обов’язкові щеплення для українців. Але це не так.

«Насправді законопроєкт містить систематизовані вимоги до проведення вакцинації, які вже діють в інших законодавчих актах. Та передбачає дві новації. До 10 інфекцій, які є в календарі щеплень, додається ще один антиген – пневмококова інфекція. Урегульовується питання презумпції згоди на проведення вакцинації. Примусова вакцинації для всіх громадян запроваджуватись не буде», — запевнив Радуцький.