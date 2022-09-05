SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник для проєкту Starlink

Компанія SpaceX вивела на орбіту ще 51 мінісупутник в межах проєкту побудови мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомила компанія Twitter.

«Підтверджено розгортання 51 супутника Starlink, завершивши 40-ву місію SpaceX цього року!» — заявили в компанії.

Портал Space.com зазначає, що ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому в штаті Флорида в понеділок о 6:00 за київським часом. За 49 хвилин 51 супутник Starlink виведено на заплановану орбіту.