SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник для проєкту Starlink

Компанія SpaceX вивела на орбіту ще 51 мінісупутник в межах проєкту побудови мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Про це повідомила компанія Twitter.
«Підтверджено розгортання 51 супутника Starlink, завершивши 40-ву місію SpaceX цього року!» — заявили в компанії.
Портал Space.com зазначає, що ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому в штаті Флорида в понеділок о 6:00 за київським часом. За 49 хвилин 51 супутник Starlink виведено на заплановану орбіту.
- SpaceX уже відправила на орбіту понад 3 тисячі супутників Starlink. Цього року SpaceX вже запустила понад 25 місій, орієнтованих на виведення супутників Starlink. Наразі компанія має дозвіл на запуск 12 тисяч супутників для цього проєкту.