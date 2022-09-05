На Київщині горять торфʼяники, киян просять зачинити вікна і пити багато води

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря через торфʼяні пожежі в селі Соснівка Вишгородського району та селі Перше Травня Броварського району.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

За інформацією рятувальників, ситуацію ускладнює сезонна метеорологічна димка.

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

зачинити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.