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На Київщині горять торфʼяники, киян просять зачинити вікна і пити багато води

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря через торфʼяні пожежі в селі Соснівка Вишгородського району та селі Перше Травня Броварського району.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

За інформацією рятувальників, ситуацію ускладнює сезонна метеорологічна димка.

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

  • зачинити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.