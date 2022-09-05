Ватикан зарахував до лику блаженних Папу Івана Павла І. Він був понтифіком найкоротший термін в історії

Папа Римський Франциск беатифікував Іоанна Павла I, одного зі своїх попередників, який лише 33 дні був понтифіком католицької церкви.

Про це повідомили у Ватикані.

«З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благодать Господа», — сказав папа Франциск під час своєї проповіді.

За його словами, посмішка папи Іоанна Павла І була уособленням церкви, «яка ніколи не зачиняє дверей, ніколи не озлоблює серця, ніколи не скаржиться і не таїть образ, не гнівається, не дивиться похмуро і не ностальгує за минулим».

Католицька церква офіційно визнала дивом зцілення дівчинки у Аргентині, батьки якої молилися Івану Павлу I. Це дозволило зарахувати його до лику блаженних. Для канонізації необхідне офіційне визнання другого дива.