Володимир Зеленський подякував ЗСУ за три звільнені населені пункти

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив успіхи Збройних сил України на фронті.

«Хочу подякувати сьогодні бійцям 63 батальйону 103 бригади Тероборони, які забезпечили результат на Донеччині — звільнено населений пункт. 54 бригада на напрямку Лисичанськ — Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42 окремий мотопіхотний батальйон — завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави», — сказав Зеленський.

Він не вказав, про які саме населені пункти мова.

Раніше сьогодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що над селищем Високопілля Бериславського району Херсонської області військові ЗСУ підняли український прапор.