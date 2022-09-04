Росіяни все ще мають потужності для обстрілу звільнених сіл на Херсонщині

На півдні росіяни завдають масованих ударів по звільнених Україною населених пунктах.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Звільнені населені пункти, де тільки закріплюються наші війська, піддаються масованому обстрілу, тому що ворог ще має потужності в авіації, далекобійній артилерії. Людям потрібно усвідомлювати, що навіть коли по суходолу просунулися [українські] війська, є ще можливість бути ураженим здалеку», — зазначила Гуменюк.

За її словами, такі обстріли — це психологічний тиск агресора.

«Я закликаю всіх дочекатися і усвідомлювати, що таке саме контрнаступ. Вивчайте військову справу разом із нами, ми всі перебуваємо на війні... Контрнаступ — це виснаження сил ворога і одночасне проведення тієї бойової роботи, яку ми зараз виконуємо», — додала Гуменюк.