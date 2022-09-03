Запорізьку АЕС знову відключили від мережі

Запорізька атомна електростанція знову втратила звʼязок із останньою зовнішньою лінією електропередачі. Обʼєкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.

Про це 3 вересня повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

З ладу вийшла четверта діюча 750-кіловольтна лінія електропередач. Проте експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на найбільшій у Європі атомній електростанції, також дізналися, що резервна лінія, що зʼєднує обʼєкт із прилеглою тепловою електростанцією, постачає електроенергію на зовнішню сітку. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення електростанції в разі потреби.

Крім того, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні, 3 вересня, відключили через обмеження в мережі. Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для забезпечення інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших обʼєктів через мережу.

«Влада» окупованої частини Запорізької області повідомила російському пропагандистському виданню РИА, що електроенергія іде по лініях електропередач тільки на захоплені території, а потужність двох працюючих енергоблоків на Запорізькій АЕС знижена вдвічі.