Шведський виробник побутової техніки Electrolux припинив працювати в росії

Шведська компанія Electrolux вирішила остаточно піти з росії та продати свій бізнес у країні місцевим підприємцям, повідомив у пʼятницю виробник побутової техніки.
Про це пише Reuters.
«Electrolux не має виробництва в росії та не постачатиме жодну техніку для проданого підприємства», — йдеться в заяві.
Після 24 лютого компанія призупинила роботу в росії, зазнавши збитків капіталу приблизно на 350 мільйонів шведських крон ($32,55 мільйона) за підсумками продажів у липні-вересні.
- Продажі Electrolux у росії становили 1,6% продажів компанії у 2021 році.