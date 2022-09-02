У київському метро скоротять інтервал руху поїздів

Від 5 вересня в метрополітені Києва скоротять інтервали руху поїздів.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

У пікові години інтервал руху становитиме 3—4 хвилини, у міжпікові — 6 хвилин. Графік руху поїздів і режим роботи станцій можно дізнатися тут: http://metro.kyiv.ua/node/103.

У КМДА також нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух під землею продовжується. Підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.