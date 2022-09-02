На Київщині горять торфʼяники, киян просять зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря через пожежу в селі Соснівка Вишгородського району. Там триває ліквідація одного осередку торфʼяної пожежі.

Про це повідомляють ДСНС України та КМДА.

За інформацією рятувальників, ситуацію ускладнює сезонна метеорологічна димка.

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

зачинити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.