У серпні українці купили валюти більше, ніж продали. Це сталося вперше від початку вторгнення

Населення України за серпень продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 366,8 мільйона (в еквіваленті) і купило на $1 473,4 мільйона. Згалом чиста купівля валюти станвила $106,6 мільйона.

Про це ідеться на сайті Національного банку України.

Таким чином, у серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Загалом від початку 2022 року населення продало валюти на $8 909,1 мільйона і купило на $8 358,8 мільйона.

Чистий продаж валюти становив $550,3 мільйона.