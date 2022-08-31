Саудівська Аравія вилучила рекордні 46 мільйонів таблеток амфетаміну. Їх заховали у борошні

Влада Саудівської Аравії заявила про вилучення 46 мільйонів таблеток амфетаміну, які контрабандою ввезли у партії борошна, що є рекордом для країни.

Сили безпеки відстежили вантаж, коли він прибув до Сухого порту Ер-Ріяду і був доставлений на склад. Під час рейду на склад заарештували шістьох сирійців та двох пакистанців. Звідки йшла партія — невідомо.

Відвантаження 46 916 480 таблеток амфетаміну було «найбільшою операцією з контрабанди такої кількості наркотиків до Королівства Саудівська Аравія за одну операцію».

Управління з боротьби з наркотиками заявило, що це амфетамін, але BBC пише, що Саудівська Аравія є найбільшим ринком збуту таблеток із логотипом каптагону. Каптагон — це суміш амфетаміну, кофеїну та різних наповнювачів, є одним із найпопулярніших наркотиків серед заможної молоді у Перській затоці. Цей препарат також вживали учасники громадянської війни у ​​Сирії, адже він притуплює страх на полі бою. Світова торгівля каптагоном швидко зростає і торік оцінювалася в $5,7 мільярда.

У Саудівській Аравії людей, які причетні до контрабанди наркотиків, можуть засудити до страти, хоча з 2021 року діє мораторій на страти за ненасильницькі злочини, повʼязані з наркотиками. Минулого року уряд Саудівської Аравії призупинив весь імпорт фруктів та овочів до Лівану після того, як пʼять мільйонів таблеток каптагону було заховано всередині приблизно 2 тисяч гранатів, які відправили з Бейруту.