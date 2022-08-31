Іранський корабель невдало намагався захопити американський морський безпілотник

У ніч проти 30 серпня в Перській затоці корабель ВМС «Корпусу вартових ісламської революції» намагався викрасти американський морський безпілотник 5 флоту США Saildrone Explorer, який використовується для спостереження за водами.

Командування ВМС США повідомило, що інцидент стався в міжнародних водах.

Іранський корабель підтримки IRGCN Shahid Baziar взяв на буксир Saildrone Explorer і намагався з ним втікти. На місце негайно прибув американський патрульний корабель USS Thunderbolt, а на допомогу йому з Бахрейну вилетів гелікоптер MH-60S.

U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Дії, вжиті Thunderbolt, змусили Shahid Baziar відʼєднати буксирний трос від безпілотника і залишити район Перської затоки.

У командуванні ВМС США дії іранських військових назвали негідною поведінкою. Там наголосили, що надводне судно Saildrone Explorer не є секретним — це комерційний безпілотник.