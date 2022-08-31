Розвідка: Рф планує зміцнити оборону Криму призовниками з Москви та Санкт-Петербурга

Прихована мобілізація докотилася до Москви та Санкт-Петербурга. Міноборони України з посиланням на дані розвідки повідомляє, що військкомати Московської та Ленінградської областей отримали вказівки доукомплектувати за рахунок місцевих жителів військові частини, що дислокуються у Криму.

Для цього і щоб посилити оборону півострова до Криму вирішили відправити 1 200 російських строковиків.

«Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів і небажання виплачувати всі визначені законодавством РФ надбавки. 1 200 військовослужбовців строкової служби служитимуть і помиратимуть під ударами українських військ та від рук партизанів за зарплату строковика, а це близько 5 тисяч рублів (приблизно $82). Економія Державні російські кошти також зекономлять за рахунок невиплати компенсації в разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях росія заперечує», — заявляють у розвідці.