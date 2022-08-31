Кінець тижня в Україні буде сонячним і прохолодним, середня температура вдень не перевищуватиме +24 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 1 вересня, на півночі вдень прогнозують температуру від +18 °C до +21 °C. У центрі — від +21 °C до +24 °C. На сході та на півдні — до +28 °C, а на заході — від +19 °C до +21 °C. Короткочасні дощі очікуються лише в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Український гідрометеорологічний центр

У пʼятницю, 2 вересня, температура вдень в областях майже не зміниться, у деяких регіонах похолоднішає на 2 °C. Короткочасні дощі очікуються в Чернівецькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях, а зливи — в Одеській та Миколаївській.