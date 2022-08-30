Астрономи поєднали фото галактики Фантом, зроблені телескопами «Хаббл» і «Джеймс Вебб»

Астрономи зʼєднали в одне зображення фотографії галактики Фантом (Messier 74), які були зроблені телескопами «Хаббл» і «Джеймс Вебб».

Колаж опублікували Європейське космічне агентство (ESA) і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Зліва зображення «Хаббла», яке зроблене у видимому та ультрафіолетовому діапазонах. Справа «Джеймса Вебба» у інфрачервоному діапазоні.

ESA / NASA

Поєднане фото виглядає так:

ESA / NASA

Обʼєднане зображення дозволяє вченим більш детально вивчити астрономічні обʼєкти галактики Фантом, яка розташована за 32 мільйони світлових років від Землі. У центрі галактики дуже чітко видно один з різновидів чорної діри.