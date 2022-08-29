СБУ арештувала майно дружини медведчука оксани марченко у Львівській області

Служба безпеки України арештувала у Львівській області три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйони гривень, які належали дружині віктора медведчука оксані марченко.

Про це СБУ повідомила 29 серпня.

За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. Далі підприємці, аби заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили землю на три окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. Кінцевий бенефіціар цієї компанії — оксана марченко, яка перебуває під санкціями РНБО.

На захопленій таким чином землі, яка розташована у туристично привабливому регіоні Стрийщини, почали будівництво туристичних обʼєктів. Після арешту ці землі передадуть в управління державі.