СБУ арештувала майно дружини медведчука оксани марченко у Львівській області

Служба безпеки України арештувала у Львівській області три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйони гривень, які належали дружині віктора медведчука оксані марченко.
Про це СБУ повідомила 29 серпня.
За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. Далі підприємці, аби заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили землю на три окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. Кінцевий бенефіціар цієї компанії — оксана марченко, яка перебуває під санкціями РНБО.
На захопленій таким чином землі, яка розташована у туристично привабливому регіоні Стрийщини, почали будівництво туристичних обʼєктів. Після арешту ці землі передадуть в управління державі.
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти медведчука та його дружини оксани марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «лнр» через постачання вугілля. Медведчук наразі перебуває під арештом.