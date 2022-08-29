Ілон Маск хоче випустити безпілотні автівки Tesla до кінця 2022 року

Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск заявив, що має на меті запустити безпілотні електромобілі Tesla до кінця року.
Про це пише Reuters.
Маск сподівається, що безпілотні автівки Tesla широко поширяться в Сполучених Штатах і, можливо, у Європі — за його словами, це залежить від схвалення регуляторних органів.
Під час виступу на енергетичній конференції в Норвегії, Ілон Маск сказав, що зараз він зосередив увагу на космічному кораблі SpaceX Starship і безпілотних електромобілях Tesla.
«Дві технології, на яких я зосередився, намагаючись ідеально завершити роботу до кінця року — це виведення нашого корабля Starship на орбіту... а потім автомобілі Tesla, які матимуть автопілот. Випустити безпілотне керування як мінімум у США і... потенційно в Європі, що залежить від дозволу регуляторів», — сказав Маск.
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