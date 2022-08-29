У Бразилії померла «Людина з нори» — останній представник однієї з груп корінного населення

У Бразилії помер останній член однієї з груп корінного населення. Чоловік останні 26 років жив у повній ізоляції.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік був відомий як «Людина з нори» — він викопував глибокі ями, якісь із них використовував для лову тварин, а інші служили укриттям. Його тіло знайшли 23 серпня в гамаку біля його соломʼяної хатини. Ознак насильства не було, також не було жодних ознак будь-яких вторгнень на його територію і в його хатину, але поліція все одно проведе розтин. «Людині з нори» було близько 60 років.

Чоловік був єдиним зацілілим представником корінної групи, останніх шістьох членів якої вбили в 1995 році. Більшість цього племені у 1970-х вбили власники ранчо, аби розширити свої землі. Ця група мешкала в районі проживання корінних народів танару в штаті Рондон, що межує з Болівією.