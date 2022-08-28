Зеленський присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку

Президент Володимир Зеленський указами № 606/2022 і № 607/2022 присвоїв почесні звання пʼяти бригадам Сухопутних військ та одному зенітному ракетному полку.
3 окрема танкова бригада стала 3 окремою танковою «Залізною» бригадою.
60 окрема піхотна бригада отримала почесне найменування «Інгулецька».
61 окрема піхотна стала 61 окремою піхотною «Степовою» бригадою.
68 окремій єгерській бригаді присвоїли почесне найменування «Імені Олекси Довбуша».
110 окремій механізованій бригаді присвоїли найменування «Імені генерал-хорунжого Марка Безручка».
1129 зенітному ракетному полку присвоєно найменування «Білоцерківський». Надалі — 1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк.