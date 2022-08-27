У США завдяки генеалогічним технологіям знайшли вбивцю у справі 34-річної давнини. Він свого часу лизнув конверт

У США поліція розкрила справу про вбивство 34-річної давнини. Допомогли сучасні генеалогічні технології. Про це повідомляє CNN.

Ідеться про вбивство 23 жовтня 1988 року. Тоді в лісі неподалік Редінга, штат Пенсильванія, з мотузкою на шиї знайшли 26-річну Анну Кейн. Розслідування показало, що її задушили в іншому місці та покинули в лісі. За 15 місяців після цього місцева газета Reading Eagle отримала анонімний лист від «зацікавленого громадянина» з інформацією, яку міг знати лише вбивця. Поліція відмовила газеті в публікації цього листа. Відомо, що там були інтимні подробиці про те, де жінку вбили і щодо одягу. Автор листа також залишив свою ДНК, коли лизнув конверт. Цього тижня влада заявила, що ДНК слини з бази даних збігається з ДНК, яку знайшли на одязі Анни Кейн.

Цього року поліція штату Пенсильванія використала генетичну генеалогію для ідентифікації вбивці. Виявилось, що це місцевий житель на імʼя Скотт Грім. Він помер 2018 року природною смертю у віці 58 років. Про нього відомо небагато, крім того, що він жив у сусідньому місті Гамбург, також Пенсильванія. Зараз слідчі намагаються визначити, чи він знав Анну Кейн. Відомо, що тоді жінка працювала повією і, можливо, зустрічалася з клієнтом напередодні вбивства. Зараз поліція намагається визначити, чи це був Грім.

Слідчі використали передові технології, щоб розкрити справу. Вони ідентифікували Гріма як вбивцю, використовуючи генетичну генеалогію, яка через ДНК шукає біологічні звʼязки між людьми. В останні роки такі компанії, як 23andMe та Ancestry, заохочують людей досліджувати свою генеалогію — просто треба відправити слину на аналіз. Потім ці компанії надсилають інформацію про етнічне походження клієнтів, генетичні ризики для здоровʼя та генеалогічне дерево. Це також стало цінним інструментом для правоохоронців, які намагаються розкрити старі злочини.

ДНК, зібрану з місця злочину, тепер можна завантажити в онлайн-сервіс, який порівнює її з ДНК, наданою людьми таким компаніям як 23andMe, для вивчення своєї генеалогії. Якщо можливий збіг знайдено, фахівці генеалогії можуть побудувати генеалогічне дерево, щоб допомогти поліції знайти потенційних підозрюваних. В останні роки цей метод допоміг розкрити деякі з найгучніших нерозкритих справ у країні.

До якогось моменту слідчі мали тільки зразок ДНК з одягу вбитої. ДНК Скотта Гріма у них не було. Однак зараз слідчі заявили, що найбільший прорив у справі стався цього року після того, як вони отримали його зразок ДНК — як саме, невідомо. Ретельне збереження детективами зразків ДНК у 1988 році стало міцною основою для сьогоднішніх слідчих, які змогли завдяки сучасним технологіям розкрити справу.