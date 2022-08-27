У Миколаївській області затримали чоловіка, який «наводив» ракетні удари по школах

У Миколаївській області затримали російського агента, який передавав окупантам точні координати освітніх закладів Миколаєва для «залякувальних» ракетних обстрілів.

Про його затримання Служба безпеки України повідомила 27 серпня.

Так, за його «наводкою» в Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури, завдано нищівного удару по двох школах. Також чоловік збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Чоловік був активним учасником дискусій у численних Telegram-каналах антиукраїнського спрямування, де не приховував своїх поглядів і відверто просував російські наративи. Завербував його кадровий співробітник воєнної розвідки рф.

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Під час обшуку вдома в чоловіка знайшли мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором. Чоловіка вже заарештували, йому загрожує вʼязниця на строк до 12 років.