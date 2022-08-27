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Росія втратила загиблими вже понад 46 тисяч своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 27 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 250 своїх військових, всього від початку війни —46 500.

Втрати російської армії в техніці:

  • 1 939 танків (3 за останню добу);
  • 4 254 бойові броньовані машини (3);
  • 1 045 артилерійських систем (5);
  • 274 реактивні системи залпового вогню (2);
  • 148 засобів ППО (без змін);
  • 234 літаки;
  • 202 гелікоптери;
  • 836 дронів (2);
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 165 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (3);
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.