В Ірані вперше за понад 40 років жінок пустили на футбольний матч місцевих команд

В Ірані жінки вперше за понад 40 років відвідали матч місцевої футбольної ліги.

Про це пише CNN.

П’ятистам жінкам дозволили відвідати стадіон у Тегерані, щоб подивитися матч чемпіонату між тегеранським «Естеглал» і командою «Санат Мес Керман» з міста Керман.

Жінок відокремили від чоловіків на стадіоні та запускали туди через спеціальний вхід — через автостоянку. В Ірані заборону жінкам відвідувати стадіони запровадили незабаром після Ісламської революції 1979 року.

У 2019 році ФІФА почала тиснути на Іран з вимогою дозволити жінкам відвідувати стадіони, зокрема після смерті Сахар Ходаярі — уболівальниці, яка підпалила себе після того, як її не пустили на футбольний стадіон у Тегерані.