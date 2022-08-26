У застосунку monobank зʼявиться можливість відповісти на платежі коментарем або емодзі

У застосунку monobank наступного тижня зʼявиться можливість відповісти на платежі коментарем або емодзі, наприклад, при отриманні на картку переказів.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Скільки разів ви писали або дзвонили одержувачу та уточнювали, чи отримав він гроші?! А скільки разів одержувач писав вам у месенджер: “Дякую! Гроші отримав”. Ми зробили можливість відповісти коментарем або емодзі на платіж, і ця відповідь зʼявиться у виписці відправника», — зазначив Гороховський.

Поставити емодзі на платіж можна буде в переліку операцій із карткою. Щоб надіслати повідомлення, потрібно переглянути обрану операцію та скористатися функцією відповіді у виписці відправника.