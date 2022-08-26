У Великій Британії колишню нафтову вишку перетворять на арт-обʼєкт

У Великій Британії виведену з експлуатації нафтову вишку, яка провела в Північному морі 30 років, перетворять на арт-інсталяцію.

Про це пише Euronews.

Зранку 13 липня до Великої Британії прибула платформа заввишки 35 метрів та вагою 450 тонн, яка протягом року була на на ремонті у голландській верфі. Люди зібралися, щоб зустріти її на пляжі Вестон-сьюпер-Мер.

Вишку назвали «See Monster». На ній планують розмістити 6 000 мистецьких робіт та 12-метровий водоспад. На її вершині висадять траву, різні рослини та дерева. Інсталяція працюватиме завдяки енергії вітрових турбін та сонячних батарей.

Інсталяцію поки не завершили. Після відкриття відвідувачі зможуть спостерігати за нею з пляжу, набережної та з човна. Виставка триватиме недовго — платформу хочуть демонтувати в жовтні цього року, а твори мистецтва з неї перевезуть на іншу виставку.