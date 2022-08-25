«Неконтрольована маса». До Почаївської лаври йдуть 5 тисяч вірян упц мп, ігноруючи заборону.

У кінці минулого тижня, 19 серпня, з Камʼянця-Подільського до Почаївської Успенської лаври рушила багатотисячна хода вірян української православної церкви московського патріархату (упц мп). Віряни проігнорували заборону на масові зібрання через загрозу ракетних ударів і вже йдуть у Тернопільській області.

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів Радіо Roks, що в ході беруть участь приблизно 5 тисяч осіб, вона неорганізована і не має офіційного представника чи організатора. У деяких містах її намагалися затримати, проте віряни йшли на прорив.

«Вони рухаються неорганізовано, і всі заклики поліцейських не йти та про те, що вони не дотримуються цього рішення, люди просто ігнорують і продовжують йти в напрямку Почаєва [...]. Учора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того, щоб зосередитись на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса», — розповів Труш.

Керівник ОВА розцінює ходу як провокацію. За його словами, предстоятель упц мп Онуфрій не благословляв її, як і хмельницький владика. 26 серпня обласна рада має ухвалити рішення щодо цієї ходи.

Напередодні місцеві тернопільські видання писали, що серед вірян чимало спортивних молодиків,. За словами одного зі священників ПЦУ, у ході йдуть «вовки в овечій шкурі».

«У цій ході за спинами простих людей йдуть чоловіки кримінальної зовнішності та люди, підготовлені до силового протистояння», — писав отець Святослав Швець.