Зеленський провів розмову з Байденом. Вони обговорювали притягнення рф до відповідальності та наближення перемоги України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Вони обговорювали, як притягнути рф до відповідальності за розвʼязування війни.

Про це повідомив сам Зеленський у своєму Twitter.

«Подякував за непохитну підтримку США українського народу — безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором і важливість притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини», — зазначив він.

Це вже десята розмова між Зеленським і Байденом з початку повномасштабної війни в Україні. Востаннє вони спілкувалися в червні 2022 року.