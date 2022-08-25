«Шахтар» дізнався своїх суперників у Лізі чемпіонів

Спілка європейський футбольних асоціацій (УЄФА) визначила суперників донецького «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.

Жеребкування відбувалося у швейцарському Ньйоні.

Суперниками української команди будуть чинний переможець Ліги чемпіонів — мадридський «Реал». Також донеччани зустрінуться на полі з німецьким «Лейпцигом» і шотландським «Селтіком».